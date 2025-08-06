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Spor

12 Dev Adam'ın özel maçta rakibi Litvanya

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Litvanya olacak.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
12 Dev Adam'ın özel maçta rakibi Litvanya
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta yarın Litvanya'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircinin alınmayacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • Litvanya
  • özel maçta

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