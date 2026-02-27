İSTANBUL 6°C / 4°C
12 Dev Adam'ın Sırbistan kadrosu açıklandı

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Sırbistan ile Belgrad'da karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

AA27 Şubat 2026 Cuma 14:14 - Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda bu akşam Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Millilerde Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, İsmail Cem Ulusoy, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Malachi Flynn, Sırbistan ile yapılacak ilk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekipte, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak maçın kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Onuralp Bitim, Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven

