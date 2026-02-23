Amir Murillo ve Olaitan Beşiktaş'ta siftah yaptı.

Sarı kart gören Orkun cezalı duruma düştü.

Beşiktaş Süper Lig'de 12 maçtır mağlup olmuyor.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Orkun'un ortasında Wilfred Ndidi, kafa vuruşundan ağları sarstı. Nijeryalı orta saha ligde 2. golünü kaydetti. Göztepe, geriye düştükten sonra zaman zaman baskı yapsa da etkili olamadı. Savunmada özellikle Agbadou, müdahaleleriyle birlikte İzmir ekibine geçit vermedi. 36. dakikada Asllani'nin pasında Murillo, yakın köşeye sert vurarak Göztepe kalecisi Lis'i çaresiz bıraktı. İkinci yarıda da daha fazla topla oynayan taraf Beşiktaş oldu. 59. dakikada Olaitan'ın golüyle birlikte Kartal farkı 3'e çıkardı. Temponun düştüğü anlarda Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, sahneye çıktı. Başarılı santrfor, ceza alanının yakınından çok sert vurarak skoru 4-0 yaptı.

SEZONUN EN İYİ OYUNUYDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sezonda ilk defa böyle bir maç oynadık. Sezonun en iyi oyunuydu. Hep sıkıntılı süreçlerden geçtik. Zor dönemler yaşıyoruz ama yavaş yavaş işler düzeliyor bence. Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kendi şahsi zevklerimiz için burada değiliz" dedi.

ÇABALARIMIZ SKORA YANSIDI

Siftah yapan Amir Murillo: "Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir günde güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu.Ben gollere ve asistlere yardım etmek, takımıma yardımcı olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum."