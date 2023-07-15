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Spor

120 milyon euroluk transfer! Declan Rice resmen Arsenal'de

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, rekor bir transfere imza attı. İngiliz ekibi Declan Rice transferi için 120 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
120 milyon euroluk transfer! Declan Rice resmen Arsenal'de
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, rekor bir transfere imza attı. Declan Rice transferi, rekor bonservis bedeliyle gerçekleşti.

Mikel Arteta'nın ekibi, West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, İngiliz oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Declan Rice, 120 milyon euro'luk bonservisiyle birlikte en pahalı İngiliz oyuncu transferi oldu. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Arsenal'in en fazla bonservis ödediği oyuncu oldu.

DECLAN RICE KİMDİR?

Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Declan Rice, daha sonra West Ham United'a geçti. İngiliz oyuncu, 2017 yılından itibaren ise kulübün A takımında forma giyiyordu.

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