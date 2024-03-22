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Spor

122 milyon TL'den vazgeçmiyor! Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi

Beşiktaş gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Vincent Aboubakar'ı takımdan göndermek istiyor. Ancak Kamerunlu yıldız, siyah beyazlılarda kazandığı rakamı alabileceği bir kontrata imza atmak istiyor. Ancak oyuncunun talipleri bu rakamlara yanaşmıyor. İşte haberin detayları...

Sabah22 Mart 2024 Cuma 10:51 - Güncelleme:
122 milyon TL'den vazgeçmiyor! Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi
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Beşiktaş'ın gelecek sezon için düşünmediği Vincent Aboubakar'ın maaşı sıkıntı yaratıyor...

Kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Fernando Santos'un talebiyle affedilen Vincent Aboubakar, geri dönüşünde kendisinden beklentileri bir türlü karşılayamadı.

122 MİLYON TL'DEN VAZGEÇMİYOR

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için düşünmedikleri Kamerunlu golcüyü satıp hem bonservis geliri elde etmeyi hem de 3.5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 122 milyon TL) maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Ancak oyuncu, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı alabileceği bir kontrata imza atmak istiyor. Aksi bir durumda ayrılmayı düşünmüyor.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Aboubakar'la ilgili bir başka sorun ise taliplilerinin bonservis bedeli ödemekten kaçınması... Ara transfer döneminde Brezilya'dan Corinthians, Gremio, Rusya'dan Spartak Moskova, Suudi Arabistan'dan Al-Shabab ve Damac, Katar'dan Al-Rayyan ile ABD'den Los Angeles Galaxy tecrübeli futbolcu için teklif yapan takımlar olmuştu. Bu kulüplerden ikisinin ilgilerinin hala sürdüğü ancak oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına katmayı planladıkları öğrenildi.

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