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Spor

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında konuk ettiği THY'yi 4 set sonucunda 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

4 Nisan 2024 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!
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Vodafone Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet konuk ettiği THY'yi 25-23, 17-25, 25-23 ve 25- 14'lük setlerle 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)

Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14

Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24)

  • Fenerbahçe Opet
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • final maçı

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