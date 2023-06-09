13. İmam Hatip Spor Oyunları ödülleri sahiplerini buluyor

İstanbul'daki 300 okuldan 4 binin üzerinde gencin katıldığı 13. İmam Hatip Spor Oyunları sona erdi. 9 ayrı branşta arkadaşlarıyla yarışarak derece kazanan gençler, 12 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen törende kupa ve madalyaların sahibi olacak.

13. İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda sporcular, aileleri, spor camiasından önemli isimlerin katılımıyla yapılacak. Törende ferdi ve takım sporlarında tüm branşlarda dereceye girenleri ödülleri verilecek.

GELENEKSEL TURNUVA

Öncü Spor Kulübü tarafından 2005 yılından itibaren gerçekleştirilen İmam Hatip Spor Oyunları, bu yıl da İstanbul genelindeki tüm imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ülker desteğiyle gerçekleştirilen program, 10 Aralık 2022'de Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle başladı. Karşılaşmaların yapıldığı 5 ayın ardından program, final yarışmalarıyla sona erdi.

9 BRANŞTA YARIŞTILAR

Gençlerin farklı spor branşlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu alanda yetişmelerini sağlamak üzere düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'na geçen yıl yaklaşık 250 okuldan ve 3 bin öğrenci iştirak etti. Bu yıl ise yarışmalara 300 okuldan toplam 4 binin üzerinde öğrenci katıldı. Gençler, program boyunca Taekwondo, Badminton, Masa Tenisi, Voleybol, Okçuluk, Ayak Tenisi, Futsal, Basketbol, Güreş branşlarında önce kendi okullarındaki arkadaşları daha sonra ise İstanbul genelindeki başarılı sporcularla yarıştı. Yarışmalar; yıldız erkekler ve yıldız kızlar ile genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yapıldı.

400 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

10 Aralık 2022 tarihinde başlayan ve 8 Haziran 2023'te sona eren yarışmalarda, katılımcıları büyük ödüller bekliyor. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleşecek ödül töreni ile derece kazanan sporculara madalyaları ve kupaları takdim edilecek. Ayrıca spor oyunlarında başarılı olan gençlere toplam 400 bin TL değerinde ödüller dağıtılacak. Yarışmalara katılan tüm okullara ise Öncü Spor forması hediye edildi.