Devler Ligi'nde ilk 24'e kalmak isteyen Galatasaray'da gözler bugün oynanacak Bodo Glimt maçına çevrildi. Cim-Bom, Liverpool'un ardından Bodo karşısında da galip gelirse 13 yıl sonra Devler Ligi'nde 2'de 2 yapmış olacak. Sarı-Kırmızılılar, olası galibiyetle ilk 24 yolunda da önemli bir avantaj yakalamış olacak ve belki de gözünü ilk 8'e dikebilecek. CimBom, son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazandı. G.Saray o dönemde Manchester United, Cluj ve Braga'yı üst üste devirerek üçleme yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Norveç ekibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Beşiktaş ile oynadığı son 3 maçı da kazanan Bodo, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçında da berabere kaldı.

G.SARAY'DA YENİ HEDEF 30

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

OSİMHEN REKOR PEŞİNDE

Üst üste 6 Avrupa maçında gol sevinci yaşayan Osimhen, Burak Yılmaz'ın 2012 yılındaki rekoruna ortak olmuştu. Golcü futbolcu, Bodo/ Glimt karşılaşmasında 1 gol atması durumunda rekorun sahibi olacak ve kulüp tarihine geçecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız isim, 3 gol attı ve 388 dakika süre aldı.