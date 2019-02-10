İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

135 gün sonra tekrar sahada

Sakatlığını atlatan Galatasaray'ın başarılı futbolcu Emre Akbaba, 135 gün sonra Trabzonspor maçında süre aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, sakatlığından sonra ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'a karşı oynanan müsabakanın kadrosunda yer almış fakat oyuna girmemişti. Emre, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil sahalara döndü. 26 yaşındaki futbolcu, Trabzon müsabakasının 89. dakikasında Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu. Başarılı futbolcu böylece 135 gün sonra sarı-kırmızılı formaya kavuştu. 
 
Akbaba, en son Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül 2018 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan B.B. Erzurumspor karşılaşmasında süre almış, 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Riskli binaların yıkımına başlandı

Riskli binaların yıkımına başlandı

'Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı'

'Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı'

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

Parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı

Parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı

Trump'tan Demokratlara çağrı: Kriz bitsin

Trump'tan Demokratlara çağrı: Kriz bitsin

'70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'

'70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'

Sürpriz buluşma! Erdoğan'la bir araya geldi

Sürpriz buluşma! Erdoğan'la bir araya geldi

Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi
 

POPÜLER HABERLER

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA