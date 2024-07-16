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Spor

14. TransAnatolia Ralli Raid rotası Mersin'den Van'a

14.TransAnatolia Ralli Raid yarışmasının rotası belli oldu. 31 Ağustos'ta Mersinde başlayacak yarış 7 Eylül'de Van'da tamamlanacak.

AA16 Temmuz 2024 Salı 11:44 - Güncelleme:
14. TransAnatolia Ralli Raid rotası Mersin'den Van'a
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14. TransAnatolia Ralli Raid yarışlarının rotası belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Mersin'den başlayacak yarışta sporcuların Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçerek 7 Eylül'de Van'da yarışı tamamlayacağı belirtildi.

TransAnatolia'da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için ralli ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rallide yarışmacılar zamana karşı mücadele ederken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor.

  • 14.TransAnatolia
  • Mersin
  • Motor yarışları

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