14. Uluslararası Fetih Kupası heyecanı İstanbul'da yaşanacak

Okçular Vakfı'nın dünya okçuluk camiasına kazandırdığı organizasyonlar arasında yer alan ve dünyanın en büyük sivil okçuluk müsabakası olma özelliğini taşıyan 14. Uluslararası Fetih Kupası, 3–7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Organizasyon, bu yıl da dünyanın dört bir yanından en iyi okçuları bir araya getirecek.

Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce profesyonel sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, geçmiş ile bugünü buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor. Geleneksel ve modern okçuluk branşlarının bir arada yarıştığı uluslararası ölçekteki tek müsabaka olan organizasyon; okçuluğu yalnızca bir spor dalı olarak değil, aynı zamanda farklı milletlerin kültürlerini ve geleneklerini tanıtan bir şölen olarak ön plana çıkıyor.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından uluslararası sıralama puanı verilen yarışmalar statüsünde yer alan Uluslararası Fetih Kupası; bu yıl da Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu paydaşlığında gerçekleştirilecek

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, Uluslararası Fetih Kupası'nın yıllar içinde ulaştığı uluslararası etkiye ve taşıdığı misyona şu sözlerle dikkat çekti:

"Uluslararası Fetih Kupası, ilk düzenlendiği günden bu yana yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, farklı coğrafyalardan insanları ortak bir kültür ve değer etrafında buluşturan güçlü bir platform hâline geldi. Bugüne kadar yaklaşık 50 ülkeden 6 bini aşkın sporcuyu İstanbul'da ağırladık. Bu tablo, okçuluğun evrensel bir dil olduğunu ve kültürler arasında kalıcı bağlar kurabildiğini açıkça ortaya koyuyor. Her yıl artan katılım ve ilgi, Fetih Kupası'nın dünya okçuluk takviminde kendine özgü, saygın bir yer edindiğinin en somut göstergesidir."

Uluslararası Fetih Kupası'nın taşıdığı tarihi arka planın organizasyona ayrı bir derinlik kattığını vurgulayan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un Fethinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu organizasyon, tarihi bir hafızayı canlı tutarken aynı zamanda genç sporcular için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Geleneksel okçuluktan modern disiplinlere uzanan bu geniş yelpaze; sporun, kültürün ve geleneğin aynı zeminde buluşabileceğini göstermesi bakımından büyük önem taşıyor."

Ali İhsan Öz, açıklamasını şu davetle tamamladı:

"Uluslararası Fetih Kupası'nı her yıl daha ileriye taşımayı, farklı ülkelerden gelen sporcularla bu ortak kültürel zemini büyütmeyi hedefliyoruz. Okçuluk sporuna ilgi duyan herkesi, sporseverleri, halkımızı ve basın mensuplarını bu büyük buluşmaya davet ediyor; geçmişten aldığımız güçle geleceğe ilham veren bu organizasyonda birlikte olmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum."