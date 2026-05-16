14. Uluslararası Fetih Kupası için geri sayım

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline gelen Fetih Kupası bu yıl 3-7 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyona Avrupa Şampiyonası'ndan daha fazla sporcunun katıldığını belirterek, "2013 yılından bugüne Fetih Kupası yarışmalarının ne kadar büyüdüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. İleride daha da büyüyecek bir yarışma. Şu anda dünyanın prestijli yarışlarından biri haline geldi. Dünya okçuluğunda her zaman önde yer alan Güney Kore gibi ülkenin sporcularının buraya katılması da okçuluk adına önemli görüyoruz. 2013 yılından bu yana federasyon ile Okçular Vakfı işbirliğinin Türk okçuluğuna önemli katkı sağladığını görüyoruz. Bu yarışmanın ülkemize ve Türk okçuluğuna hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada, okçuluğu okullarda desteklerini söyleyerek "Fetih ruhunun yaşatılması için Okçular Vakfı'nın yıllardır yaptığı bu organizasyon önemli ses getiriyor. Okçuluk altyapısını güçlendirmek için geçen sene 300, bu sene 300 okula daha destek olduk. Gelecek sene 400 okul olacak ve bin okulla sporcu yetiştiriyoruz. Bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce profesyonel sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, geçmiş ile bugünü buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor. Geleneksel ve modern okçuluk branşlarının aynı platformda yarıştığı uluslararası ölçekteki tek müsabaka olma özelliğini taşıyan organizasyon, okçuluğu yalnızca bir spor dalı olarak değil, aynı zamanda farklı milletlerin kültürlerini ve geleneklerini tanıtan uluslararası bir şölen olarak öne çıkarıyor.