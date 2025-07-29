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Spor

1461 Trabzon FK, Erzurum'da kampa başladı

1461 Trabzon FK, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Erzurum'a kamp kurdu. Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetimindeki ekip, ilk antrenmanını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasında gerçekleştirdi.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 10:24 - Güncelleme:
1461 Trabzon FK, Erzurum'da kampa başladı
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 1461 Trabzon FK, ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi. Erzurumspor FK'nın eski oyuncusu ve teknik direktörü olan Muzaffer Bilazer yönetimindeki takım, akşam saatlerinde ilk antrenmanını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasında yaptı. Kamp sürecinin 31 Temmuz Perşembe gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

Bilazer, 1997-2000 yılları arasında futbolcu olarak Erzurumspor forması giymiş, 2019 ve 2023 yıllarında ise kulüpte teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Öte yandan Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'un teknik patronu Fatih Tekke, 22 yaşındaki oğlu Muhammet Berkay Tekke ile Erzurum'da bir araya geldi. Oğlu Muhammet Berkay Tekke'nin de formasını giydiği 1461 Trabzon FK, Erzurum kampında yoğun tempoda yeni sezona hazırlanıyor.

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