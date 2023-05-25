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Spor

1461 Trabzon, TFF 1. Lig'e adım adım

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci tur mücadelesinde 1461 Trabzon FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta penaltılar sonucu Vanspor'u 5-4 yenerek bir üst tura yükseldi

25 Mayıs 2023 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
1461 Trabzon, TFF 1. Lig'e adım adım
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci tur mücadelesinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Bitexen Vanspor'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran 1461 Trabzon FK, ikinci tura yükseldi.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde de gol olmayınca müsabakanın sonucu seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran ev sahibi takım, bir üst tura adını yazdırdı.

İSKENDERUNSPOR İLE EŞLEŞTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci turunun diğer mücadelesinde normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta seri penaltı atışları sonucunda Ankara Demirspor'a 4-2 üstünlük kuran İskenderunspor, ikinci tura yükseldi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İskenderunspor 2-1 önde tamamlarken, Ankara Demirspor ikinci yarıda beraberliği yakaladı ve normal süre 2-2 tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de her iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca maçın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İskenderunspor, adını bir üst tura yazdırdı.

İskenderunspor, ikinci turda 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.

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