1461 Trabzon, TFF 1. Lig'e adım adım

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci tur mücadelesinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Bitexen Vanspor'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran 1461 Trabzon FK, ikinci tura yükseldi.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde de gol olmayınca müsabakanın sonucu seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran ev sahibi takım, bir üst tura adını yazdırdı.

İSKENDERUNSPOR İLE EŞLEŞTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci turunun diğer mücadelesinde normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta seri penaltı atışları sonucunda Ankara Demirspor'a 4-2 üstünlük kuran İskenderunspor, ikinci tura yükseldi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İskenderunspor 2-1 önde tamamlarken, Ankara Demirspor ikinci yarıda beraberliği yakaladı ve normal süre 2-2 tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de her iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca maçın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İskenderunspor, adını bir üst tura yazdırdı.

İskenderunspor, ikinci turda 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.