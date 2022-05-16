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Spor

1461 Trabzon'u eleyen Bayburt Özel İdarespor yarı finalde

Bayburt Özel İdarespor, 0-0'ın rövanşında 1461 Trabzon'u deplasmanda 2-0 yenerek TFF 2. Lig play-off yarı finaline yükseldi.

IHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:54 - Güncelleme:
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TFF 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında 1461 Trabzon, sahasında Bayburt Özel İdarespor'u konuk etti. Müsabakadan 2-0 galip ayrılan konuk Bayburt Özel İdarespor, bir üst tura yükseldi.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Emre Kargın xx, Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx

1461 Trabzon: Özkan x, Onur x, Emre x, Berkan x, Ahmet x, Hakan Yavuz x (Kerem Baykuş dk. 71 x), Özkan Yıldırım x (Hakan Yeşil dk. 71 x), İbrahim Tuna x, Tunahan Ergül x (Musa Aktaş dk. 59 x), İrgan Akgün x (Rahmi dk. 90 ?), Yasin Abdioğlu x

Bayburt Özel İdarespor: Zülküf xx, Tarık xx, Mehmet Taşcı xx, Uğur Aygören xx, Fırat Okur xx, Sefa xx (Selim dk. 90 ?), Onur xx, Emre xx , İlker xx (Ömer Esenkaya dk. 85 ?), Emre Şahin xx (Gökdeniz dk. 77 x) , Ömer Yıldız xx (Tayyip dk. 76 x)

Goller: Emre Şahin (dk. 57), Gökdeniz (dk. 90+7) (Bayburt Özel İdarespor)

Kırmızı kart: Musa Aktaş (dk. 83) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Zülfikar, Ömer Yıldız (Bayburt Özel İdarespor), Tunahan Ergül, Berkan (1461 Trabzon)

  • 1461 Trabzon
  • Bayburt İl Özel İdare
  • 2 Lig

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