  • 15 golün 12'si dış sahada! Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto
15 golün 12'si dış sahada! Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto

Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, ilk sezonunda sergilediği deplasman performansıyla dikkat çekti. 31 hafta sonunda 15 resmi gole ulaşan genç santrfor, bu gollerin 12'sini rakip sahada kaydederek takımına 28 puan kazandırdı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 12:07
Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti.

Bordo-mavili kulübün sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

Brezilyalı forvet, forma giydiği 30 lig maçında 2 bin 51 dakika sahada kalırken 13 gol atmayı başardı. Gollerinin 10'unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Papara Park'ta rakip filelere gönderdi.

Augusto, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, böylelikle 15 resmi golünün 12'sini dış sahada attı.

DEPLASMAN GOLLERİ

Felipe Augusto, Trabzonspor'un ligde deplasmanda yaptığı Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Augusto, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile İstanbul'da, TFF Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda birer gol attı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 28 PUAN

Trabzonspor, Felipe Augusto'nun gol attığı ligdeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 65 puanı bulunun Karadeniz ekibi, Augusto'nun gol attığı karşılaşmalarda hanesine 28 puan yazdırmayı başardı.

