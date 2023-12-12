14 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında Fenerbahçe tam 5 maça çıkacak. Bunların 2'si ezeli rakibi Galatasaray ile olacak!

Fenerbahçe, 19'da 19 ile başladığı sezonda daha sonra 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle inişe geçmişti. İsmail Kartal ve öğrencileri, toparlanmayı başardı. Sivasspor'u 4-1, Beşiktaş'ı ise deplasmanda 3-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler yeniden ayağa kalktı. Büyük moral bulan Fenerbahçe'yi yıl sonuna kadar çok yoğun bir periyot bekliyor. Kanarya'nın sıkışık fikstürü, 14 Aralık Perşembe günü Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile oynayacağı maçla giriş yapacak.

KADIKÖY'DE NEFESLER TUTULACAK

Bu karşılaşma, İsmail Kartal ve ekibinin Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Fenerbahçe daha sonra ligde Konyaspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. 24 Aralık'ta ise adeta nefesler tutulacak. En yakın rakiplerine 11 puan fark atan ve şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele veren Türk futbolunun iki devi, Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ezeli rakipler, sadece 5 gün sonra ise Suudi Arabistan'da, Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek.