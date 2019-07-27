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1.5 km takip etmişler

Mesut’a saldıran eli bıçaklı iki şahısın Londra’da birçok olaya karışmış motosikletli hırsızlar olduğu ortaya çıktı. Soyguncuların yıldız oyuncuyu uzun süre izledikleri belirtildi.

  • Star Spor
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ARSENAL’DA forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in geçtiğimiz gece Londra’da yaşadığı bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı. Yıldız oyuncuya saldıranların Londra’da birçok olaya karışmış motosikletli hırsızlar olduğu ortaya çıktı. Motorlarıyla lüks araçları takip eden hırsızlar, Mesut’a da aynı yöntemle yaklaştı. Yaklaşık 1.5 kilometre takip edilen Mesut, olayın farkına varınca aracının hızını artırıp, yakınlardaki bir Türk restoranına doğru arabasını sürdü. Aracını durduran Mesut, bu esnada bıçaklı saldırıya uğradı ancak takım arkadaşı Sead Kolasinac hırsızlara karşı geldi ve uzaklaştırdı. Olayın görgü tanıklarından biri ise şu ifadeleri kullandı: “Çok garip ve çılgıncaydı. Arabanın kapıları açık ve boş şekilde yolun ortasında duruyordu. Özil bıçaklı kişiler tarafından kovalanıyordu. Çok korkmuş görünüyordu ve canını kurtarmak için koşuyordu. Bana göre yakalasalar onu doğrarlardı.”

Kolasinac: İyi durumdayız

LONDRADAKİ saldırıda bıçaklı soyguncuların üzerine koşarak Mesut Özil’i belki de ölümden kurtaran Sead Kolasinac, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Mesut’un Arsenal’den takım arkadaşı olan Bosna Hersekli futbolcu, Türk asıllı Alman yıldızla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşıp, “İyi olduğumuzu düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Kolasinac’ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, yıldız oyuncu özellikle Türkler’den gelen mesajlara teşekkür etti.

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