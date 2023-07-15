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Spor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları yapıldı
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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 48 sporcu katıldı.

yarışlar, 3 farklı sınıfta yapıldı.

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Murat Gül, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

  • 15 Temmuz
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  • yelken yarışları

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