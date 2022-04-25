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Spor

15 yıldır 1. Lig'de olan Boluspor'da küme düşme endişesi

Spor Toto 1. Lig'de 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele eden ve ligin bitmesine 4 hafta kala 16'ıncı sırada kalan Boluspor ligden düşme korkusu yaşıyor.

IHA25 Nisan 2022 Pazartesi 14:22 - Güncelleme:
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Bolu'da, 1965 yılında Abantspor ile Bolu Gençlik'in birleşmesi sonrasında kurulan Boluspor, 2006-2007 sezonunda 2. lig şampiyonu olarak 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Tarihinde 20 sezonluk Süper Lig macerası da bulunan kırmızı-beyazlı kulüp, Türkiye futbol tarihine ismini yazdıran onlarca futbolcuyu Boluspor formasıyla oynattı. Süper Lig'den düştüğü 1992 yılından itibaren 30 yıldır Süper Lig özlemi çeken Boluspor, bu sezon zor günler yaşıyor.

SÜPER LİG HAYALİ KÜMEDE KALMA HAYALİNE DÖNÜŞTÜ

Spor Toto 1. Lig 2021-2022 sezonuna kötü başlayan Boluspor, ligin bitmesine 4 hafta kala düşme hattında kaldı. Ligde 34 haftada topladığı 38 puanla 16'ıncı sırada yer alan kırmızı-beyazlı oyuncuların tek hedefi geride kalan 4 karşılaşmadan puanlar toplayarak ligde kalabilmek. Sezonun 32'inci haftasında Erzurumspor karşısında 2-0 mağlup ayrılarak teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran Boluspor, sezonu Osman Nuri Işılar ile tamamlayacak.

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