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Spor

1,5 yıllık anlaşma sağlandı! Sergen Yalçın'ın yeni adresi Antalyaspor

Antalyaspor Nuri Şahin'in ardından deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı teknik adamın salı günü takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. İşte detaylar....

AA31 Aralık 2023 Pazar 17:46 - Güncelleme:
1,5 yıllık anlaşma sağlandı! Sergen Yalçın'ın yeni adresi Antalyaspor
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Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

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