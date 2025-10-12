Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Ali Koç'a verilmeyen yetkiler, yeni yönetimin de elini kolunu bağladı. Yeni Başkan Sadettin Saran, Ataşehir ve Kayışdağı projelerinden gelmesi beklenen 150 milyon euroluk geliri kulübe aktarabilmek için kongreden yetki almak zorunda. Saran; 11, 12 ve 13. maddeleri reddeden dernekler ve bazı kongre üyeleriyle 24 Temmuz'da Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yemekli bir toplantı düzenleyecek. Saran, Bankalar Birliği'nden çıkış olarak görülen bu projelerin onaylanması konusunda destek isteyecek. Koç, ayrılmadan önce Emlak Konut ile uzun süren görüşmeler yapmıştı.

'KATILIMINIZ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Saran ve yönetimi; derneklere şöyle bir davet mektubu yolladı: "Başkanımız Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katılımıyla, 24 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Faruk Ilgaz Tesislerimizde yemekli Dernekler Toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya, her derneğimizin başkanı ile iki yönetici olarak katılım sağlaması büyük önem taşımaktadır. Birlik ve dayanışmamızı güçlendireceğine inandığımız bu buluşmada sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyacağız." Koç döneminde bu maddelerin reddedilmesini isteyen Aziz Yıldırım'ın da göstereceği duruş merak konusu oldu.

KOÇ, "ELİMİZİ BAĞLADINIZ" DEMİŞTİ

Başkan Koç'un seçimden bir gün önceki kongrede reddedilen 11, 12, 13'üncü maddelerle ilgili yaptığı açıklamalar, yeniden camianın gündemine oturdu. Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'ndan da kongre günü destek isteyen Koç, "Bu Ali Koç mevzusu değil. Borcu kapatmamız için projeler için gerekli. Reddederseniz Saran seçildiği takdirde ona da zarar verirsiniz" demişti. Maddelerin reddedildiği gece ise canlı yayına çıkan Koç, "Hem bizim hem gelecek yönetimin elini kolunu bağladılar, inanamıyorum" diyerek sitem etmişti.