İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

150 milyon TL boşa gitti

Sarı-Lacivertli kulüp, sezon başında 18 milyon, devre arasında da 7 milyon euro harcadı, 14 transfer yaptı. Cocu ve Koeman’ı gönderdi, takımı Ersun Yanal’a teslim etti. Ancak Zenit bozgunu bardağı taşıran son damla oldu.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fener’de Aziz Yıldırım’ın yerine başkanlığa seçilen Ali Koç milyon eurolar harcayarak takımda yaptığı değişiklik hüsran yarattı. Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transfer için oyuncu satması gereken kulüp, Fernandao, Giuliano, Josef de Souza’yı 25 milyon euroya elden çıkarttı.

Harun, Berke, Jailson, Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Ayew, Slimani, Frey, Barış Alıcı’yı sezon başında, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc’ı ise devre arasında kadrosuna kattı. 14 oyuncuya yaklaşık 25 milyon euro (150 milyon TL) harcayan Sarı Kanarya, önce ligde tarihinin en kötü dönemine imza attı.

Ardından Türkiye Kupası’nda Ümraniye’ye elenip veda etti. Son olarak Zenit deplasmanında hüsran yaşayıp Avrupa Ligi’ne havlu attı. Ligde en son Ersun Yanal ile 2013- 2014 sezonunda şampiyon olan Sarı-Lacivertliler’in kupa özlemini de 5 sezona çıktı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin kurduğu Fener, şimdi kümede kalma mücadelesi yapıyor.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

16 yıl aranın ardından bir ilk olacak

16 yıl aranın ardından bir ilk olacak

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Bakan Akar'dan ABD'de dikkat çeken Suriye mesajı

Bakan Akar'dan ABD'de dikkat çeken Suriye mesajı

Gurbetçi Türklerin FETÖ tepkisi sonuç verdi

Gurbetçi Türklerin FETÖ tepkisi sonuç verdi

Tatbikat başlıyor: Katar da katılabilir

Tatbikat başlıyor: Katar da katılabilir

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Avcılar Belediyesinde işçiler eylem yaptı

CHP´li Avcılar Belediyesinde işçiler eylem yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA