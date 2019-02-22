150 milyon TL boşa gitti

Fener’de Aziz Yıldırım’ın yerine başkanlığa seçilen Ali Koç milyon eurolar harcayarak takımda yaptığı değişiklik hüsran yarattı. Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transfer için oyuncu satması gereken kulüp, Fernandao, Giuliano, Josef de Souza’yı 25 milyon euroya elden çıkarttı.

Harun, Berke, Jailson, Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Ayew, Slimani, Frey, Barış Alıcı’yı sezon başında, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc’ı ise devre arasında kadrosuna kattı. 14 oyuncuya yaklaşık 25 milyon euro (150 milyon TL) harcayan Sarı Kanarya, önce ligde tarihinin en kötü dönemine imza attı.

Ardından Türkiye Kupası’nda Ümraniye’ye elenip veda etti. Son olarak Zenit deplasmanında hüsran yaşayıp Avrupa Ligi’ne havlu attı. Ligde en son Ersun Yanal ile 2013- 2014 sezonunda şampiyon olan Sarı-Lacivertliler’in kupa özlemini de 5 sezona çıktı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin kurduğu Fener, şimdi kümede kalma mücadelesi yapıyor.