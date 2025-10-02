İSTANBUL 22°C / 17°C
Spor

16. derbisine çıkacak! İşte Okan Buruk'un dev maç karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 15 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı. İşte detaylar...

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Geldiği dönemden itibaren Galatasaray'da derbilerde başarılı sonuçlar alan Teknik Direktör Okan Buruk, bu mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılıların başında 16. derbisine çıkacak.

8. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 15 kez karşı karşıya geldi. Buruk, siyah-beyazlılarla oynadığı 7 derbinin 4'ünü kazanırken, 3 kez de yenildi. 51 yaşındaki teknik direktör, sarı-lacivertlilere karşı ise 8 derbide 1'i hükmen olmak üzere toplam 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

51 yaşındaki teknik direktör ayrıca Galatasaray'ın başındayken, Beşiktaş ile RAMS Park'ta oynadığı 3 derbiyi de kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ İLE 19 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta da oynadı.

