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Spor

16. Dünya Briç Şampiyonası'nda çifte dünya şampiyonluğu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 16. Dünya Briç Şampiyonası'na katılım gösteren milli sporcularımız 'dörtlü takımlar' ve 'karışık çiftler' kategorilerinde şampiyon oldu.

AA5 Kasım 2024 Salı 16:09 - Güncelleme:
16. Dünya Briç Şampiyonası'nda çifte dünya şampiyonluğu
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Arjantin'de düzenlenen 16. Dünya Briç Şampiyonası'na katılan milli sporcular, "dörtlü takımlar" ve "karışık çiftler" kategorilerinde şampiyon oldu.

Türkiye Briç Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Buenos Aires'te yapılan organizasyonda Kadın Milli Takımı, "dörtlü takımlar" finalinde İsveç'i yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dilek Yavaş, İrem Özbay, Aslı Acar, Berrak Erkan, Pınar Tekir Doğan ve Olgu Şeker'den oluşan ay-yıldızlı ekip, 24 ülkeden milli takımların katılımıyla gerçekleştirilen ve 13 gün süren şampiyonanın eleme grubundan rahat çıktı. Milliler, daha sonra Almanya, İtalya, Çin ve İsveç'i mağlup ederek kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kadın Milli Takımı, böylece "dörtlü takımlar" kategorisinde Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

"Karışık çiftler" kategorisinde mücadele eden Hatice Özgür-Süleyman Kolata ikilisi de 45 çiftin katıldığı organizasyonda, 18 seans sonunda birinci olarak altın madalya elde etti.

Türkiye Briç Federasyonunun yeni başkanı Esat Murat Molva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımız tarihi bir başarı elde etti. Briçte kadınlarda son yıllarda yaşanan istikrarlı gelişmelerin, diğer kategorilere de yayılması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

  • 16. Dünya Briç Şampiyonası
  • arjantin
  • arışık çiftler

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