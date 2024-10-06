İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 16. etap Japonya'da tamamlandı! Milli motosikletçi Deniz Öncü yarışı 17. sırada bitirdi
Spor

16. etap Japonya'da tamamlandı! Milli motosikletçi Deniz Öncü yarışı 17. sırada bitirdi

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Japonya'da tamamlandı. Milli motosikletçi Deniz Öncü yarışı 17. sırada bitirdi. İşte detaylar...

AA6 Ekim 2024 Pazar 10:33 - Güncelleme:
16. etap Japonya'da tamamlandı! Milli motosikletçi Deniz Öncü yarışı 17. sırada bitirdi
ABONE OL

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Japonya etabını 17. sırada tamamladı.

Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışlara katılan Deniz Öncü, şampiyonanın 16. ayağında Japonya'da Mobility Resort Motegi Pisti'nde düzenlenen yarışta, damalı bayrağı 17. sırada geçti.

Yarışı, Gresini takımından İspanyol pilot Manuel Gonzalez birinci, MT Helmets-MSI takımı sürücüsü Japon Ai Ogura ikinci, ELF Marc VDS takımından Çek pilot Filip Salac da üçüncü oldu.

Moto2 Dünya Şampiyonası, Avustralya Motosiklet Grand Prix'siyle devam edecek.

  • deniz öncü
  • Moto2 Dünya Şampiyonası
  • Japonya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.