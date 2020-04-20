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Spor

Emre Demir: ''Hedefim Avrupa'da futbol oynamak''

HK Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, hedefleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'İsteyen kulüplerin olduğunu biliyorum ama kulübün vereceği karar önemli. Benim ilerideki hedefim Avrupa'da oynamak. İspanya Ligi'nde oynamak istiyorum. İnşallah hedefime ulaşırım' dedi

20 Nisan 2020 Pazartesi 00:03 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 00:03
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Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu unvanına sahip olan Emre Demir, HK Kayserispor’daki misyonunu tamamladıktan sonra Avrupa’da futbol hayatını sürdürmek istediğini söyledi. Emre Demir, "HK Kayserispor’dan sonra Avrupa’ya gitmek isterim. Hayalimdeki lig ise İspanya" dedi.

HEDEFİMİZ KAYSERİSPOR'U LİGDE TUTMAK

16 yaşındaki oyuncu, Kayserispor'un kendisi için her şeyi ifade ettiğini belirterek, "Ben gözümü burada açtım. İlk geldiğimde zorluk çektim ama üstesinden geldim. Hiçbir sıkıntım yok. Hedefim Kayserispor’a geldikten sonra A takıma çıkmaktı. A takımda uzun yıllar oynamak istiyorum. Kayserispor’un menfaati ne olur bilmiyorum. Kayserispor zor durumda. Şu an hedefimiz Kayserispor’u ligde tutmak. Tabii ligler devam ederse. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmiyorum. İsteyen kulüplerin olduğunu biliyorum ama kulübün vereceği karar önemli. Kulübümün menfaati doğrultusunda karar verilir. Benim ilerideki hedefim Avrupa’da oynamak. Avrupa’da İspanya Ligi'nde oynamak istiyorum. İnşallah hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı. (Haberturk)

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