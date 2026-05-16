17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Emirhan Çayır'dan gümüş madalya

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 80 kiloda mücadele eden Emirhan Çayır, gümüş madalya aldı.
Emirhan Çayır, Samokov kentindeki şampiyonada Zoran Shorov (Kuzey Makedonya) ve Maxim Gaslama'yı (Moldova) tuşla yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Finlandiya'dan Arshavir Darakhshanifara'yı 5-3'lük skorla geçen milli güreşçi, finalde Azerbaycanlı Nihad Süleymanlı ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Emirhan, şampiyonayı sıkletinde ikinci sırada tamamladı.
Bulgaristan'daki organizasyon yarın sona erecek.