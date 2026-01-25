İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

18 gollü dev zafer! Fenerbahçe arsaVev'den tarihi fark

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi on altıncı hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti. İşte detaylar...

AA25 Ocak 2026 Pazar 14:45 - Güncelleme:
18 gollü dev zafer! Fenerbahçe arsaVev'den tarihi fark
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe arsaVev, sahasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da sarı-lacivertliler, 7-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.

Fenerbahçe arsaVev, bu galibiyetle ligde puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
  • Gaziantep ALG Spor
  • Fenerbahçe arsaVev

