İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0852
  • EURO
    51,2841
  • ALTIN
    7364.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası, Antalya'da düzenlendi
Spor

18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası, Antalya'da düzenlendi

18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası yarışmaları, Antalya'da yapıldı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası, Antalya'da düzenlendi
ABONE OL

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süren organizasyonda 10 kategoride madalyalar dağıtıldı.

Takım sıralamasında Okçular Vakfı Spor Kulübü, 8 madalyayla (4 altın, 1 gümüş, 3 bronz) birinciliği elde etti.

Organizasyonda şampiyon olan sporcular ve kategorileri şöyle:

Para klasik yay erkek: Ensar Yılmaz

Para klasik yay kadın: Yağmur Şengül

Para makaralı yay erkek: Abdullah Yorulmaz

Para makaralı yay kadın: Öznur Cüre Girdi

W1 erkek: Yiğit Caner Aydın

W1 kadın: Nurşah Koçyiğit

Para klasik yay erkek çiftler: Mustafa Birlik-Ensar Yılmaz

Para klasik yay karışık takım: Yağmur Şengül-Sadık Savaş

Para makaralı yay erkek çiftler: Cemal Güvenç-Mehmet Aslan Torlak

Para makaralı yay karışık takım: Öznur Cüre Girdi-Abdullah Yorulmaz

  • 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası
  • antalya
  • Türkiye Okçuluk Federasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.