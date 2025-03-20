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Spor

18 sene sonra gelen galibiyet! A Milli Takım, olumsuz seriye son verdi

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinde Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, rakibini 18 yıllık aranın ardından mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi20 Mart 2025 Perşembe 22:53 - Güncelleme:
18 sene sonra gelen galibiyet! A Milli Takım, olumsuz seriye son verdi
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UEFA Uluslar Ligi play-off etabında A Milli Takım'ımız Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Milliler, bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı.

Opta'nın verilerine göre, Macaristan'ı 3-1 yenen A Milli Takımımız, rakibini Eylül 2007'den (3-0; Euro 2008 elemeleri) bu yana ilk kez mağlup etti.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Ay-yıldızlılar, bu galibiyetle birlikte, rövanş öncesinde çok büyük bir avantaj elde etti. Milliler, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de zorlu bir sınav verecek.

A Milli Takım'ımız burada turu geçmesi durumunda UEFA Uluslar A Ligi'ne katılacak.

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