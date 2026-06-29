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Spor

18 Yaş Altı Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı Balkan şampiyonu

18 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Polat Kemal Eser ile Freddie Jude Fox, finalde Romanya'yı 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
18 Yaş Altı Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı Balkan şampiyonu
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18 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Polat Kemal Eser ile Freddie Jude Fox, altın madalya kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Polat Kemal-Freddie Jude ikilisi, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler finalinde, ev sahibi ülke adına mücadele eden Iustin Stefan Egor ile Tudor-Patrick Stere'yi 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) yenerek şampiyon oldu.

Polat Kemal ile Freddie Jude, bu sonuçla 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kadınlarda mücadele eden Beste Göğüs-Ela Köse ikilisi ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.

  • Balkan Plaj Voleybolu
  • Polat Kemal Eser
  • Genç Milli Sporcular

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