Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynanacak Fenerbahçe maçıyla birlikte 18 yıl sonra yeniden derbi heyecanı yaşayacak. Çalımbay, son derbisine 18 Eylül 2005 tarihinde siyah-beyazlıların başında İnönü Stadı'nda yine sarı-lacivertlilere karşı çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu müsabaka siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay için de ayrı bir önem taşıyor.

18 YIL SONRA DERBİ HEYECANI



60 yaşındaki teknik adam, yarınki maçla birlikte 18 yıl sonra yeniden derbi heyecanı yaşayacak ve 4. derbisine çıkacak. Rıza Çalımbay, son derbi sınavını 2005-2006 sezonunda 'Beşiktaş Teknik Direktörü' olarak 18 Eylül 2005 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı vermişti. İnönü Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

2004-2005 sezonunun 28. haftasında Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasından ise Çalımbay idaresindeki siyah-beyazlılar 4-3 galip ayrıldı.

Rıza Çalımbay aynı sezonun 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 kaybetti.

FENERBAHÇE'YE KARŞI KARNESİ



Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Rizespor, Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Göztepe, Sivasspor, Konyaspor ve Trabzonspor ile Süper Lig'de Fenerbahçe'ye rakip olduğu 45 maçta 9 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.