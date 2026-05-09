  18 yıllık hasret sona erdi! Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükseldi
Spor

18 yıllık hasret sona erdi! Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükseldi

2. Lig Kırmızı Grup play-off final maçında Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 yenerek 1. Lig'e yükseldi.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 19:39 - Güncelleme:
Nesine 2. Lig play-off finalinde Mardin 1969 Spor, Muşspor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak 18 yıllık 1. Lig hasretine son verdi.

Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de tribünden izledi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Mustafa Savranlar

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Dk. 73 Melih İnan), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 80 Mehmet Manış), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ali Doğan), Ahmet Ülük (Dk. 73 Enes Erol), Mustafa Şengül, Miraç Acer, Mertan Öztürk (Dk. 88 Berkay Doğan), Barış Sağır

Muşspor: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Cumali Bişi (Dk. 82 Halil Yılmaz), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 63 Emirhan Karagülle), İlker Günaslan (Dk. 72 Bilal Budak), Sitenliy Okavuçi, Erkam Reşmen (Dk. 73 Ferdi Burgaz), Seçim Can Koç, Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 24 Mertan Öztürk, Dk. 61 Miraç Acer (Mardin 1969 Spor), Dk. 73 Bilal Budak (Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Ali Doğan, Dk. 90+3 Ömer Kahveci (Mardin 1969 Spor), Dk. 78 Muhammet Fatih Yıldırım, Dk. 90+4 Seçim Can Koç (Muşspor)

  • Mardin 1969 Spor
  • 2. Lig
  • Play-off Final

