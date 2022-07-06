İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2352
  • EURO
    17,6162
  • ALTIN
    975.848
  • BIST100
    2385.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 187 golün atıldığı iki maça ''şike'' incelemesi
Spor

187 golün atıldığı iki maça ''şike'' incelemesi

Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), 1. Lig'de 187 golün atıldığı 2 maçı inceleme kararı aldı.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Ülkede devam eden 1. Lig turnuvasında 3 Temmuz Pazar günü oynanan maçlarda Kahunla Rangers, Lumbebu United ekibini 95-0 yenerken, Gulf FC ise Koquima Lebanon'u 91-1 mağlup etti.

En çok gol atan takımın Süper Lig'e çıkacağı maçların ilk yarıları 2-0 ve 7-1'lik skorlarla tamamlanırken, şike şüphesi nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi.

Kahunla Rangers ve Gulf FC'in kazandığı maçlar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.

SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima, yaptığı açıklamada, atılan gollerin incelemeye alındığını belirterek, "Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz. Sorumluların yolsuzlukla mücadele komisyonunun önüne çıkması ve eylemlerinin hesabını vermesi gerekecek." dedi.

  • şike
  • Sierra Leone
  • Kahunla Rangers
  • Gulf FC

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.