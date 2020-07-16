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  • 19 gol 16 asist! Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe açıklaması geldi
Spor

19 gol 16 asist! Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe açıklaması geldi

Fenerbahçe'yle ismi anılan Rus futbolcu Artem Dzyuba kanadından transferi hakkında açıklama geldi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 21:49 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:49
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Zenit forması giyen Artem Dzyuba için menajerinden flaş transfer açıklaması geldi.

Menajer Manyakov, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile ilgilendiğini ancak Rus golcünün bu transfere sıcak bakmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabi teklifler ve zaman farklılık gösterebilir." dedi.

Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı.

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