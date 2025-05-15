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Spor

19. kez müzesine götürdü! Türkiye Kupası'nda zafer Galatasaray'ın

Ziraat Türkiye Kupası fibalinde Galatasaray Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek 19. kez kupayı müzesine götürdü. Teknik Direktör Okan Buruk ise sarı kırmızılılarla ilk Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. İşte detaylar...

AKŞAM15 Mayıs 2025 Perşembe 08:57 - Güncelleme:
19. kez müzesine götürdü! Türkiye Kupası'nda zafer Galatasaray'ın
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Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray, Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 yenerek zafere ulaştı. Sarı kırmızılılar, toplamda 19. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Teknik Direktör Okan Buruk ise, Cim-Bom'un başında ilk kez bu başarıyı yakaladı. Başarılı çalıştırıcı, 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı. Buruk, Galatasaray'ın başında toplamda 4. kupasını kazandı. Aslan, pazar günü Kayserispor müsabakasından 1 puan alması halinde Buruk bu sayıyı 5'e çıkartacak.

KART SAYISIYLA ÇIKTI!..

G.Saray, Türkiye Kupası'nda gruptan kart sayısı az olduğu için çıkabildi. Sarı-Kırmızılılar ile Başakşehir, C Grubu'nu beşer puanla tamamladı. Attığı ve yediği gol sayıları eşit olan iki takım arasında hangisinin üstte olacağını maçlarda gördükleri kartlar belirledi. Rakibine göre daha az kart gören Cim-Bom ikinci olarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Buruk'un öğrencileri yarı finalde Konyaspor'u 5-1'le geçti.

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