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Spor

19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

Galatasaray, 19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

DHA1 Haziran 2022 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
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U19 Süper Ligi'nin 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, U19 Süper Ligi'nin 37'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 41'inci dakikada Ahmet Jafeli ve 67'nci dakikada Yusuf Erdem Gümüş kaydetti.

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