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  • 19 yaşındaki Gabonlu Jorel Eto'o Beh Nguema Beşiktaş'ta
Spor

19 yaşındaki Gabonlu Jorel Eto'o Beh Nguema Beşiktaş'ta

Gelecek sezon hem genç oyuncularla hem de iddialı transferlerle geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş da gündeme genç bir isim alındı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 20:34 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 20:34
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Geleceğe yönelik transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, U-19 takımı için genç bir yetenekle anlaşmaya hazırlanıyor.

Gabonlu futbolcu Jorel Eto'o Beh Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini açıkladı.

"İşler benim istediğim gibi gitti. Sportif kariyerim, İstanbul'da olacak." diyen 19 yaşındaki futbolcu, sözlerine şu şekilde devam etti;

"19 yaşın altındakiler ve profesyoneller arasında çok büyük bir fark var. Rezerv takım ile dört antrenör tarafından değerlendirmeye tabi tutuldum. Antrenmanlar inanılmaz yoğun geçti. Her şey çok net, oyunda çok fazla teknik bilgi var ve çok hareketli. 90 dakikad boyunca uyanık olman gerekiyor. Konsantrasyonunu yüzde yüz olarak sadece saha içine yansıtman gerekli. Bireysel antrenman süreçlerinin ardından yedek takıma katılmam gerektiğine ben ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin cevabını bekliyorum."

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