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Spor

1984'ten beri ilk kez altın yok! İşte Türkiye'nin Paris 2024 karnesi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk sporcular oyunları 8 madalya ile tamamladı. İşte madalya kazandıran o sporcular...

11 Ağustos 2024 Pazar 15:18 - Güncelleme:
1984'ten beri ilk kez altın yok! İşte Türkiye'nin Paris 2024 karnesi
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Türk milli sporcular, olimpiyatları 8 madalya ile tamamladı.

Organizasyonda altın madalya kazanma başarısı gösteremeyen milli sporcular, 3 gümüş madalya ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcular şu şekilde;

Gümüş madalya

Atıcılık - Yusuf Dikeç / Şevval İlayda Tarhan

Boks - Buse Naz Çakıroğlu

Boks - Hatice Akbaş

Bronz madalya

Okçuluk - Mete Gazoz / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Ulaş Berkim Tümer

Güreş - Taha Akgül

Tekvando - Nafia Kuş Aydın

Güreş - Buse Çavuşoğlu Tosun

Boks - Esra Yıldız Kahraman

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