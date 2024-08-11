Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Türk milli sporcular, olimpiyatları 8 madalya ile tamamladı.
Organizasyonda altın madalya kazanma başarısı gösteremeyen milli sporcular, 3 gümüş madalya ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.
2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcular şu şekilde;
Gümüş madalya
Atıcılık - Yusuf Dikeç / Şevval İlayda Tarhan
Boks - Buse Naz Çakıroğlu
Boks - Hatice Akbaş
Bronz madalya
Okçuluk - Mete Gazoz / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Ulaş Berkim Tümer
Güreş - Taha Akgül
Tekvando - Nafia Kuş Aydın
Güreş - Buse Çavuşoğlu Tosun
Boks - Esra Yıldız Kahraman