Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Türk milli sporcular, olimpiyatları 8 madalya ile tamamladı.

Organizasyonda altın madalya kazanma başarısı gösteremeyen milli sporcular, 3 gümüş madalya ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcular şu şekilde;

Gümüş madalya

Atıcılık - Yusuf Dikeç / Şevval İlayda Tarhan

Boks - Buse Naz Çakıroğlu

Boks - Hatice Akbaş

Bronz madalya

Okçuluk - Mete Gazoz / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Ulaş Berkim Tümer

Güreş - Taha Akgül

Tekvando - Nafia Kuş Aydın

Güreş - Buse Çavuşoğlu Tosun

Boks - Esra Yıldız Kahraman