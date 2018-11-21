1992 doğumlu antrenör Erdem Bali Fenerbahçe'de göz kamaştırıyor

Fenerbahçe’de yeni sezonda teknik heyette yaşanan değişimler ve dönüşümler dikkatlerden kaçmıyor. Phillip Cocu ile sezona başlayıp, bir sezon önce Aykut Kocaman’ın ekibini görevde tutan Fenerbahçe, daha sonra yaşanan krizlerden sonra farklı bir dönüşüm yaşadı. Kocaman’ın ekibiyle yaşanan sorunların yanında başkan Ali Koç’un açıklamalarıyla artan tansiyonda kaleci antrenörü Murat Öztürk başta olmak üzere geniş bir değişiklik meydana gelmişti.

Daha sonra Cocu’nun da başarısız sonuçlar almasıyla Erwin Koeman ile Chris Van der Weerden ikilisi görevi devralmıştı. Sarı-lacivertli takımda en ilginç nokta kaleci antrenörlüğü konusunda oldu. Son derece tecrübeli bir isim olan Murat Öztürk’ün ayrılmasıyla beraber oluşan boşluk altyapıdan takviyeyle giderildi. Cocu’nun halihazırda bir kaleci antrenörü olmadığı için daha önce Dereağzı’nda altyapı takımlarıyla çalışan 1992 doğum Erdem Bali göreve getirildi. 2015-16 yıllarında Amatör Lig’de Bağcılarspor’u çalıştıran Erdem Bali, sadece 2 sene içerisinde en üst seviyeye yükseldi. Erdem Bali, 2018-19 sezonu itibariyle Fenerbahçe’de profesyonel futbol takımının kaleci antrenörü oldu.

Harun’dan küçük

26 yaşındaki antrenör, Harun Tekin, Berke Özer, Erten Ersu ve Carlos Kameni gibi isimlerle çalışarak kariyerinde çok önemli bir adım attı. 29 yaşındaki Harun Tekin’den 3 yaş küçük olan 26 yaşındaki Erdem Bali, genç yaşında hem kariyeri hem de hayatı açısından önemli bir fırsat yakaladı. 1 aylık Bali döneminde Fenerbahçe, lig ve Avrupa’da 6 resmi maçta kalesinde 7 gol gördü. Erdem Bali öncesi dönemde sarı-lacivertliler, 11 resmi maçta 16 gol yemişti.

(Skorer)