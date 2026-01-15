İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

''2-3 oyuncu gelecek'' Sergen Yalçın'dan transfer müjdesi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupadaki Ankara Keçiörengücü maçı sonrası konuştu. Transfer durumuna da değinen Yalçın gelecek hafta 2-3 oyuncunun takıma katılacağını söyledi.

15 Ocak 2026 Perşembe 22:59
''2-3 oyuncu gelecek'' Sergen Yalçın'dan transfer müjdesi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupadaki Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR MAÇ OYNADIK"

"Çocukların konsantrasyonu iyiydi, bence iyi bir maç oynadık. Kupada devam etmek istiyoruz. Oyundan ve skordan Beşiktaş camiası olarak memnunuz."

TRANSFER

"Devre arası transferleri kolay olmuyor. 5 oyuncu ile yolları ayırdık. Gelecek planlamamızda olmayan isimleri gönderdik. Paulista ailesel sorunlar nedeniyle ayrıldı.

Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 oyuncu transferini becerebiliriz diye tahmin ediyorum."

"2-3 OYUNCU GELECEK"

"Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda olacak oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek."

