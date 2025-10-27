İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

2 altın madalya birden! Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan dünya şampiyonu

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihi gün. Milli sporcu Emine Göğebakan 46 kiloda Nafia Kuş Aydın ise 73 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
2 altın madalya birden! Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan dünya şampiyonu
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda altın madalya, milli sporcu Nafia Kuş Aydın da 73 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

EMİNE GÖĞEBAKAN İLK ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYANIN SAHİBİ

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti. Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.

Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

NAFİA KUŞ AYDIN'DAN PEŞ PEŞE 2. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Nafia, ilk turu bay geçti. Nafia, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek adını finale yazdırdı.

30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde de Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Öte yandan erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendi ancak 2. turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek elendi.

Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4. günü sonundaki madalya sayısı, 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

