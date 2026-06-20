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Spor

2 bin yıllık tarihi tiyatroda milli maç heyecanı! Dev ekranlar kuruldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, 2 bin yıllık tarihe sahip Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda dev ekrandan izlendi. Futbolseverler, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 06:29 - Güncelleme:
2 bin yıllık tarihi tiyatroda milli maç heyecanı! Dev ekranlar kuruldu
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

San Francisco'da Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takım, futbolseverleri Kaş'ın simge yapılarından tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi.

Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

Eşsiz deniz manzarasıyla gün doğumunu da izleme fırsatı bulan vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği bir ortamda karşılaşmayı takip etmenin mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ve tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

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