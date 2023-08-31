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Spor

2 golle takımının yıldızı oldu! Enner Valencia attı, tur geldi

Bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia, Libertadores'te 2 gol atarak takımına bir üst turu getiren isim oldu. Deneyimli forvet Enner Valencia gollerini 11. ve 60. dakikada atarak rakibi tek başına devirdi. İşte detaylar...

31 Ağustos 2023 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
2 golle takımının yıldızı oldu! Enner Valencia attı, tur geldi
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Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Internacional'e imza atmıştı. Enner Valencia lige iyi bir başlangıç yapamasa da Libertadores'te gollerini sıralamaya devam ediyor.

Libertadores çeyrek finalinde Bolivar ile eşleşen Internacional, ilk maçı deplasmanda Enner Valencia'nın golüyle 1-0 kazanıp avantajı kapmıştı.

ENNER VALENCIA TURU GETİREN İSİM OLDU

Enner Valencia rövanş maçında da takımını sırtlayan isim oldu. Mücadelenin 11 ve 60. dakikalarında sahneye çıkan deneyimli golcü, attığı iki golle takımının maçı 2-0 kazanıp yarı finale yükselmesinde başrol oynadı.

Enner Valencia böylece Libertadores'te çıktığı 4 maçta attığı gol sayısını 4'e çıkardı.

33 yaşındaki futbolcu, ligde boy gösterdiği 7 müsabakada ise gol sevinci yaşayamadı.

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