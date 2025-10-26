İSTANBUL 22°C / 20°C
Spor

2 gollü zafer! Trabzonspor gümbür gümbür

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bordo mavili ekip bu skorla puanını 23'e yükseltti. İşte detaylar...

26 Ekim 2025 Pazar 09:09
2 gollü zafer! Trabzonspor gümbür gümbür


Ernest Muçi 3 hafta sonra ilk 11'de şans buldu.

Folcarelli, 2 asistle takımına katkı sağladı.

Onuachu'nun 66'daki golü ofsayta takıldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Trabzonspor, 12. dakikada bu oyun anlayışının meyvesini aldı. Ön alanda yapılan baskı sonucunda top Augusto ile buluştu, Brezilyalı golcü skoru 1-0'a getirdi. Bordo-Mavililer, ilk yarıda rakibine üstün gelse de kalesinde tehlike yaşadı. O anlarda ise Andre Onana yıldızlaştı. Kamerunlu eldiven, 39'da üst üste 2 pozisyonda geçit vermedi. Eyüpspor, ikinci yarıya golle başlamak istese de Trabzonspor geçit vermedi. Oulai 51'de şık golüyle takımını rahatlattı. Kalan dakikalarda iyi savunan Bordo-Mavililer, hızlı hücumlarla gol aradı. Sonradan giren Olaigbe dikkat çeken isimdi. Karşılaşma daha etkili olan ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonlandı.

GEÇMİŞ OLSUN CLARO

Karşılaşmanın 27. dakikasında Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atak sırasında Paul Onuachu ile mücadeleye giren Eyüpsporlu Claro, talihsiz bir sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Ters müdahale sonrası yerde kalan stoper için sağlık ekibi sahaya çağırıldı. Fatih Tekke de sedyeyle oyundan çıkarılan 34 yaşındaki oyuncunun yanına giderek moral verdi. Eyüpspor, Claro'nun ayak bileği bağlarının yırtıldığını, ekleminde yarı çıkık bulunduğunu ve fi bula kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp, Claro için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

HAYALLER BİRLEŞTİRİR

Teknik Direktör Fatih Tekke, maçın ardından şunları söyledi: "Mücadele eden bir takım var. Gideceğimiz gerçek hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır. Her maç devam etmeye çalışacağız. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Daha iyimiz var mı, evet var. Eksiklerimiz var. Aynı disiplin ve istekle devam edeceğiz."

AUGUSTO'DAN TEKKE'YE TEŞEKKÜR

Trabzonspor formasıyla çıktığı son 4 maçta da gol sevinci yaşayan Felipe Augusto, hocası Fatih Tekke'ye teşekkür etti. Brezilyalı golcü, "Galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Ben de ilk kez böyle bir seri yakalıyorum. Hocamıza teşekkür etmem gerekiyor. Onun sayesinde işler daha da kolaylaşıyor" ifadelerini kullandı.

