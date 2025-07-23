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Spor

Trabzonspor hazırlık maçında Persepolis ile yenişemedi

Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İran ekibi Persepolis ile golsüz berabere kaldı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
Trabzonspor hazırlık maçında Persepolis ile yenişemedi
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Trabzonspor, İran takımlarından Persepolis ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Visca, Augusto ve Danylo Sikan 11 ile maça çıktı.

Erzurum'da üçüncü hazırlık maçını yapan Trabzonspor'un kampı, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Bordo-mavili ekip, 17 Temmuz Perşembe günü Azerbaycan'dan Araz Nahçıvan ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetmiş 20 Temmuz'da İran takımlarından Zob Ahan Esfahan ile oynadığı hazırlık maçını ise 4-0 kazanmıştı.

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