Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda.

ASTON VILLA VE NEWCASTLE UNITED İSTİYOR

İngiliz basınına göre; Aston Villa ve Newcastle United, Brezilyalı futbolcuyu radara aldı. Insidefootball'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: "İki kulübün de gözlemcilerinin, Sara'nın performansını takip etmek ve temel özelliklerini değerlendirmek için yakın zamanda İstanbul'daydı. Eski Norwich City orta saha oyuncusu, bu yaz transfer döneminin gözdeleri arasında yer alacak. Tottenham'ın da ilgisi bulunuyor ancak küme hesapları yapan Londra ekibi, tüm planları sezon sonuna bıraktı. Sara, Norwich City dönemi sayesinde İngiliz futboluna aşina." Bu sezon Galatasaray'da 42 maçta 6 gol ve 5 asist kaydeden Sambacı'nın sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için en az 30 milyon euro gelir hedefl iyor. Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.