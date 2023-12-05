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  • 2 İtalyan, 1 Fransız! Adana Demir'de teknik direktör adayları belli oldu
Spor

2 İtalyan, 1 Fransız! Adana Demir'de teknik direktör adayları belli oldu

Dün akşam saatlerinde Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da yeni teknik direktör adayları belli oldu. Akdeniz ekibinde teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday Andrea Pirlo.

5 Aralık 2023 Salı 15:31 - Güncelleme:
2 İtalyan, 1 Fransız! Adana Demir'de teknik direktör adayları belli oldu
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Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da yeni teknik direktör adayları belli oldu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Adana Demirspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro ve Bruno Genesio isimlerini belirledi.

ANDREA PIRLO

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo bu sezon itibariyle İtalya Serie B'de yer alan Sampdoria'da görev yapmaya başladı. Pirlo'nun ekibi, 15 lig maçında 5 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

BRUNO GENESIO

Geçtiğimiz ay Rennes'den ayrılan Fransız teknik adam Bruno Genesio, şu anda boşta bulunuyor. Kariyeri boyunca Lyon, Beijing Guoan ve Rennes'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, oynattığı ofansif oyun ile dikkat çekiyor.

FABIO CANNAVARO

Geçtiğimiz sezon Benevento'yu çalıştıran Fabio Cannavaro, şu anda boşta bulunuyor. İtalyan teknik adam kariyeri boyunca; Gouangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Quanjian ve Çin Milli Takımı'nda da görev yaptı.

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