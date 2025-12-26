İSTANBUL 9°C / 3°C
26 Aralık 2025 Cuma
  • 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta start alıyor
Spor

2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta start alıyor

2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

26 Aralık 2025 Cuma 11:03
2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta start alıyor
ABONE OL

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grupta yarın ve 28 Aralık Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

28 Aralık Pazar:

13.00 Kepezspor-Batman Petrolspor (Kepez Hasan Doğan)

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Erbaa İlçe)

13.00 İskenderunspor-MKE Ankaragücü (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Seza Çimento Elazığspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Altınordu (İnegöl İlçe)

15.00 Muğlaspor-GMG Kastamonuspor (Muğla Atatürk)

15.00 Beykoz Anadoluspor-Karaman FK (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)

NOT: Adana 01 FK, haftayı bay geçecek.

  • 2. Lig Beyaz Grup
  • 2. Lig
  • Ankaraspor

